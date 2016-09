Nachrichten: H.C. Artmann, Kabinetttheater

Anlässlich des 10. Todestages von H.C. Artmann am 4. Dezember 2010 zeigt das Kabinetttheater eine Hommage an den großen österreichischen Poeten: ‹Kleine Taschenkunst­stücke› Hommage an H.C. Artmann

Der weiße Hirsch (1961) Prolog zu „kasperl als luftschiffeur“

(1961) Prolog zu „kasperl als luftschiffeur“ Ein tarockes Stück (1953) (Uraufführung)

(1953) (Uraufführung) Punch und Judy (1966) Nach alten englischen und hamburgischen Vorlagen, Musik von Olga Neuwirth (1994)

(1966) Nach alten englischen und hamburgischen Vorlagen, Musik von Olga Neuwirth (1994) Progetto di una pantomima nel prato dei gesuiti a vienna „dedicato a messer corrado bayer, poeta“ (1963) (UA)

Artmanns Stücke sind – bei aller Kürze – überbordende Spielanordnungen, in denen die Figuren und Worte, die Attribute und Stoffe, die Motive und Konflikte aus dem Theaterrepertoire durcheinandergewirbelt werden. Das setzt neue dramatische Kräfte frei, die sich parodistisch gegen ihre historischen Vorlagen wenden und sich in absurder Komik entfalten.

Besetzung/Team Michaela Mahrhauser, Jennifer Podehl, Mike Wanzenböck, Inszenierung: Julia Reichert, Technik: Martin Kerschbaumer Premiere Donnerstag, 24. Juni 2010 Quelle Kabinetttheater

