Theater: ensemble sinn.frei

Das ensemble sinn.frei spielt „Love is real“ von Wolfgang Palka, eine Uraufführung, im Theater Brett. Premiere 25. Juni 2013. Weitere Vorstellungen 26., 27., 28., 29. Juni 2013

Kora und Benedikt, um das drohende Ende ihrer langjährigen Beziehung abzuwenden, suchen den Kick in nächtlichen Exzessen, in Dominanz-Unterwerfungs-Spielen. Aber Kora weiß nicht, dass Benedikt besessen ist von Thekla, die sich vor gut einem Jahr mit ihm eingelassen hat, sich ihm aber inzwischen gegen ihr Verlangen verweigert: sie hat Angst, sich auf Nähe und Zuneigung einzulassen, obwohl sie sich danach sehnt. Als Benedikt bei einem der Spiele mit Kora im nächtlichen Park zusammengeschlagen wird, wird ihr Doppelleben öffentlich und seine Existenz (als Lehrer in der Kleinstadt) ist mehr als in Gefahr. Und beide Frauen, nun miteinander konfrontiert, wenden sich von ihm ab. Verzweifelt und verbittert phantasiert er sich eine strahlende Zukunft von Wahrhaftigkeit und Liebe. Und als Thekla die Stadt verlassen will, kippt seine Phantasie in eine grausame Realität.

Besetzung Julia Jellen, Ina Pani, Marcus Hauser, Oliver Köllner Regie Wolfgang Palka Musik, Technik Yvonne Tsang Aufführungsrechte Suhrkamp Verlag, Berlin

Redaktion | Dienstag, 25. Juni 2013, 14:00 Uhr