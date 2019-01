Theater: brut

studio brut, Zieglergasse 25, 1070 Wien

Fr. 11. und Sa. 12. Jänner um 19.00 Uhr

So. 13. Jänner um 15.00 Uhr

Michikazu Matsune mit Frans Poelstra & Elisabeth Ward

All Together

Performance / in englischer Sprache

17 € / 13 € / 9 €*

Quiet Matters

Kurze Konzerte und Performances im Anschluss an All Together

Eintritt 4 € (Eintritt frei mit Ticket für All Together des jeweiligen Termins)

Freitag, 11. Jänner, ca. 20:15 Uhr: Veronika Eberhart & Andi Dvořák, Claudia Lomoschitz

Samstag, 12. Jänner, ca. 20:30 Uhr: The Boiler

Sonntag, 13. Jänner, ca. 16:30 Uhr: Veza Fernández, YOMER, Dorothea Zeyringer, im Anschluss Tee und Kuchen mit Michikazu Matsune

Michikazu Matsune, Frans Poelstra und Elizabeth Ward erinnern sich gemeinsam. Sie benennen Menschen, die ihnen nahe sind oder es einmal waren, Personen, die ihren Weg kurz gekreuzt haben oder sie schon lange begleiten. Ergreifend poetisch und mit feinem Humor verkörpern die Performer*innen in All Together, was sie mit den Menschen hinter deren Namen verbindet, und lassen uns alle ein wenig mehr zusammenrücken.

Woran denkst du, wenn du diesen Namen hörst? Eine Frage, die in Matsunes Performance All Together zur Grundlage und zum Ausgangspunkt der Verkörperung persönlicher Erinnerungen, Emotionen und Eindrücke wird. Die drei Darsteller*innen gehen den Verbindungslinien untereinander nach und arbeiten sich durch die Namen von Personen, die auf die eine oder andere Weise mit ihnen verbunden sind. All Together handelt von Menschen, denen sie in ihrem Leben begegnet sind, Menschen, mit denen sie den Kontakt verloren haben, und Menschen, die in diesem Moment nicht hier sein können. Es könnte eine Schwester, ein Freund aus Kindertagen, ein Lehrer, eine erste Liebe oder vielleicht ein Starkünstler sein, mit der oder dem sie eine neugierige Begegnung hatten.

Matsune, Poelstra und Ward sprechen über sie alle, widmen ihnen einen Tanz und kommen ihnen somit näher. All Together verbindet das, was abwesend ist, mit dem, was gegenwärtig ist, und die, die nicht hier sind, mit denen, die anwesend sind. Sie vereinen das Imaginäre und das Reale, das Persönliche und das Universelle. Egal ob wir einander lieben oder hassen, ob wir anwesend sind oder nicht, wir gehören alle zusammen.

Michikazu Matsune, geboren 1973 in Kobe, reflektiert in seinen Performances unser Sein in der heutigen globalisierten Welt. Seine Arbeiten bewegen sich zwischen den Genres Performance, Tanz und bildende Kunst und zeichnen sich oftmals durch absurde Zugänge und einen subtilen Humor aus. In Koproduktion mit brut entwickelte der in Wien lebende japanische Künstler in den vergangenen Jahren zahlreiche Soloperformances, die weltweit touren, zuletzt For Now (2017), Goodbye (2016) und Dance, if you want to enter my country! (2015).

Frans Poelstra, geboren 1954 in Amsterdam, lebt in Wien. Seine Performances, in denen er Tanz, Livemusik und Video mischt, basieren oft auf autobiografischem Material. Im brut zeigte er zuletzt die Solooper Five und wirkte in Veza Fernández’ The Father Care Piece Piece mit. Im Jänner 2019 führt er bei Elisabeth Löfflers Sit-Down-Comedy Fix me if you can Regie.

Elizabeth Ward, geboren 1977 in Detroit, ist eine in Wien lebende Tänzerin, Choreografin und Performerin. Ihre Arbeit bezieht sich auf das Ballett, ohne Ballett zu sein. everything is in everything, ihr Techno-Ballett, eine Kollaboration mit AC/Boy, wurde im brut präsentiert. Außerdem war sie Performerin in den brut-Koproduktionen Dirty Faust von Nesterval und Wenn Auge Mund wird von Veza Fernández. Derzeit lebt sie ihren Jugendtraum einer Anarchopunkband mit Ausländer. All Together ist ihre erste Arbeit mit Michikazu Matsune.

Konzept und künstlerische Leitung Michikazu Matsune Assistenz & Feedback Dorothea Zeyringer Programm Quiet Matters Michikazu Matsune, Elizabeth Ward

Mit freundlicher Unterstützung der Kulturabteilung der Stadt Wien.

Die Uraufführung von All Together fand im Rahmen von ImPulsTanz 2018 statt.

Tickets:

studio brut

Zieglergasse 25, 1070 Wien

Redaktion | Freitag, 4. Jänner 2019, 9:13 Uhr